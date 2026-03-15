البحرين: اعتقال 5 أشخاص بتهمة جمع وتمرير معلومات دقيقة للحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على خمسة أشخاص، وتحديد هوية سادس "هارب خارج البلاد"، إثر قيامهم بالمشاركة في جمع وتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني من خلال عناصر إرهابية في إيران، وتجنيد عناصر أخرى لتنفيذ مخططات إرهابية ضد المملكة، بما يستهدف النيل من سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية وكياناتها الاقتصادية، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وكشفت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم، الأحد، عن قائمة المقبوض عليهم، وهم :عباس عبدالله حبيب (39 عاماً)، ويوسف أحمد منصور سرحان (25 عاماً)، ومحمد فضل حميد (39 عاماً)، وسهلان عبد الرضا علي (27 عاماً)، ومحمد هادي حسن (37 عاماً)، بالإضافة إلى أحمد يوسف جاسم سرحان (37 عاماً) المتواجد خارج البلاد.

وأفادت أقوال المقبوض عليه الأول، والذي يشير سجله الجنائي إلى تورطه خلال السنوات السابقة في جرائم إرهابية، أنه تلقى تدريبات مكثفة بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني على تهريب الأشخاص وتجنيد عناصر للمشاركة في تنفيذ مخططات إرهابية، حيث قام وبقية المقبوض عليهم، بالتقاط صور وإحداثيات لعدد من الأماكن الحيوية والمهمة، وكذلك بعض الفنادق في مملكة البحرين، وإرسال تلك الصور والإحداثيات للحرس الثوري الإيراني، مما ساعد في عملية استهداف تلك المواقع من جانب العدوان الإيراني.

وشددت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم الخمسة إلى النيابة العامة.