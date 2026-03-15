داليا سعد تعلن موافقة الشيوخ على تدشين شبكة نقل داخلي جديدة بالإسماعيلية

أعلنت النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الاسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية عن موافقة المجلس خلال الجلسة العامة على تدشين شبكة نقل داخلي جديدة داخل محافظة الإسماعيلية.

أكدت النائبة داليا سعيد أنها خطوة تهدف إلى تحسين حركة التنقل وتسهيل المواصلات داخل المحافظة.

وأوضحت النائبة داليا سعد أن تنفيذ المشروع سيتم بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، وبالتعاون مع السكرتير العام للمحافظة المهندس أحمد الإسكندراني، حيث يجري حاليًا بحث آليات التنفيذ والتشغيل، تمهيدًا لبدء العمل في القريب العاجل.

يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل داخل الإسماعيلية وتوفير وسائل مواصلات منظمة وآمنة لخدمة المواطنين.