أزمة حراسة مرمي بايرن ميونخ صداع في رأس كومباني

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة جديدة في مركز حراسة المرمى بعدما أعلن النادي، اليوم الأحد، تعرض حارسه المخضرم سفين أولريش، لإصابة عضلية ستبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة، ما يزيد من تعقيد موقف العملاق البافاري قبل استحقاقاته المقبلة.

وأوضح النادي أن أولريش تعرض لشد في العضلة المقربة خلال مواجهة باير ليفركوزن التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن منافسات الدوري الألماني، بعدما شارك أساسيًا وقدم أداءً جيدًا وساهم في خروج فريقه بنقطة ثمينة رغم النقص العددي في صفوف بايرن خلال اللقاء.

وتأتي إصابة أولريش لتعمق أزمة الحراسة في بايرن، إذ يغيب الحارس الأساسي مانويل نوير، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض الحارس الثاني يوناس أوربيج، لارتجاج في المخ خلال مواجهة أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي حسمها الفريق الألماني بنتيجة كبيرة 6ـ1.

وبسبب هذا النقص الحاد في مركز الحراسة، قد يضطر بايرن إلى الاستعانة بأحد الحراس الشباب، مثل ليونارد بريسكوت (16 عامًا) أو يانيس بارتل (19 عامًا)، لتعويض الغيابات إذا لم يتعاف أوربيج في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره أتالانتا في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري الأبطال، وسط تقارير تفيد بتفاؤل داخل النادي بشأن جاهزية أوربيج للحاق بالمواجهة.

ورغم أزمة الحراسة، يعيش الفريق البافاري وضعًا مريحًا في الدوري الألماني، إذ يتصدر جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند، كما بات قريبًا من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، حيث سيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور التالي.