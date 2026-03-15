محافظ القاهرة يتفقد معرض " اهلا بالعيد " بمدينة نصر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض " أهلا بالعيد " بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ١٢ حتى ١٨ مارس الجاري.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا بالعيد قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية .



وأشار محافظة القاهرة إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة ، مشيرًا إلى أن المعرض يضم أكثر من ٦٠ عارضًا وعدد من منتجات الأسر المنتجة يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، من ملابس العيد ، والأحذية بأسعار تنافسية.

كما يضم المعرض عدد كبير من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية .