قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إحالة للنيابة العسكرية.. محافظ الوادي الجديد تتابع جهود ضبط الأسعار

منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، من داخل  الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بالتزامن مع رصد  شكاوى المواطنين من ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وشددت المحافظ، على تكثيف جهود منافذ السلع الغذائية التابعة للوحدات المحلية و مبادرات خفض الأسعار والإعلان عنها للمواطنين لمجابهة أي ارتفاع في الأسعار الخارجية، و التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار. 

ووجهت المحافظ، بالتصدي الحاسم لأي مخالفات يتم رصدها بهذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحالة هذه المخالفات للنيابة العسكرية.

جدير بالذكر أن المحافظة قد خصصت أرقام لتلقي  شكاوى المواطنين الخاصة بالإبلاغ عن الزيادة المبالغة في الأسعار واحتكار السلع على الأرقام التالية :
🔹غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة 
موبايل / واتس ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧
تليفون / فاكس ٠٩٢٢٩٢٥٤٤٦

🔹غرفة عمليات مديرية التموين
 ٠٩٢٢٩٢٨٩٥٩

