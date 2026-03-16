علي جمعة: الصدقة سر استجابة الدعاء وتمحو الذنوب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسريب .. أسعار آيفون القابل للطي أعلى فئة تقترب من 3000 دولار

احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena ، أن تسريبًا جديدًا من الصين تحدث عن نطاق سعري مرتفع للغاية لهاتف آبل القابل للطي المنتظر، المعروف حاليًا في التقارير باسم iPhone Fold، مع أسعار "يكاد يكون من الصعب تصديقها" خاصة في أعلى سعة تخزين. 

وأوضحت المنصة، أن التسريب، المنسوب للحساب المعروف Instant Digital على منصة Weibo، يزعم أن أسعار الطرازات المختلفة للهاتف ستبدأ من نحو 2320 دولارًا لسعة 256 جيجابايت، وقد تقترب من 2900 دولار تقريبًا لنسخة 1 تيرابايت، ما يضع الهاتف في فئة سعرية أعلى من معظم الهواتف القابلة للطي المنافسة في السوق.

تقديرات سابقة وضعت السعر بين 2000 و2500 دولار

أشارت PhoneArena إلى أن هذه الأرقام الجديدة تبدو أعلى من التقديرات السابقة التي تداولها المحللون خلال الشهور الماضية، والتي كانت تتحدث في العادة عن نطاق بين 2000 و2500 دولار لنسخة الأساس من هاتف آبل القابل للطي. 

أوضحت المنصة أن محلل آبل الشهير مينغ تشي كو، إلى جانب تسريبات من مارك غورمان لدى بلومبرج، كانا قد توقعا أن تسعر آبل هاتفها القابل للطي بما يتراوح بين 2000 و2500 دولار، بينما قدّرت مؤسسة UBS السويسرية للاستثمار أن النطاق قد يبدأ من 1800 دولار تقريبًا في أفضل السيناريوهات.

أكدت التقارير أن هذه التقديرات، رغم ارتفاعها مقارنة بالهواتف التقليدية، كانت تُعتبر منطقية نسبيًا في سوق الهواتف القابلة للطي المتقدمة، وهو ما يجعل الأرقام الجديدة التي تقترب من 3000 دولار في أعلى سعة مثيرة للانتباه حتى بمعايير منتجات آبل نفسها.

مقارنة محتملة مع أسعار جالكسي Z Fold من سامسونج

أوضحت PhoneArena أن التسريبات الحالية تضع iPhone Fold في موقع أعلى سعرًا من سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج، التي تدور أسعارها الافتتاحية عادة في نطاق 1900 إلى 2000 دولار للطرازات الأحدث مثل Galaxy Z Fold 7 وZ Fold 8 المتوقعة. 

أشارت المنصة إلى أن بعض التقارير كانت قد رجحت في وقت سابق أن تحاول آبل تقريب سعر هاتفها القابل للطي من سعر منافسها المباشر من سامسونج، وربما البقاء ضمن فارق لا يتجاوز 200 دولار، لكن الأرقام المسربة الأخيرة – إذا صحّت – تعني أن الفارق قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

أكدت التحليلات أن السعر المرتفع قد يدفع آبل إلى التركيز على تقديم قيمة مضافة واضحة، سواء من حيث جودة الشاشة القابلة للطي، أو تصميم المفصلة، أو تكامل تجربة الاستخدام مع منظومة iOS وتطبيقات آبل، حتى تقنع فئة المستخدمين المستهدفة بدفع هذا المستوى من الأسعار.

موعد الإطلاق المتوقع لهاتف آبل القابل للطي

أشارت PhoneArena، نقلًا عن تقارير سابقة، إلى أن آبل تستهدف حاليًا إطلاق أول آيفون قابل للطي في أواخر 2026، مع احتمالية طرحه ضمن سلسلة iPhone 18 إلى جانب طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في خريف ذلك العام. 

أوضحت المنصة أن التسريبات تتحدث عن تصميم من نوع "كتاب" يفتح ليكشف عن شاشة داخلية تشبه جهازًا لوحيًا صغيرًا، بدل تصميم "الصدفة" أو الـFlip الذي يطوي الهاتف عموديًا، وهو ما يضع iPhone Fold في نفس فئة Galaxy Z Fold من حيث الشكل والاستخدام.

أكدت التقارير أن جميع المعلومات الحالية لا تزال ضمن نطاق التسريبات والتقديرات، وأن آبل لم تعلن رسميًا عن أي تفاصيل بخصوص السعر أو التصميم النهائي، ما يعني أن هذه الأرقام قابلة للتغير قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الفعلي خلال العامين المقبلين.

