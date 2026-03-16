لم نشتري مشاهدات.. ياسمين الخطيب تعلن تصدر برنامجها الأكثر مشاهدة في رمضان 2026

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن انتهاء تصوير حلقات برنامجها ورا الشمس الذي يعرض علي قناة الشمس خلال الموسم الرمضاني الحالي 2026.

وقالت ياسمين الخطيب عبر إنستجرام: لم نصرف مليما واحداً على السوشيال ميديا، ولم نشتري مشاهدات أو نتعاقد مع صفحات الترويج، بل ولم نعلق لافتة واحدة في شوارع مصر ورغم ذلك حصد البرنامج المركز الأول كأكبر البرامج الحوارية مشاهدة في مصر لرمضان 2026.

علي الجانب الآخر كانت قد قدّمت الإعلامية ياسمين الخطيب اعتذارًا للفنان هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، كاشفة عن شعورها بالندم تجاه مقال قديم كانت قد هاجمته فيه بشدة خلال فترة توليه منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأوضحت ياسمين الخطيب أن المقال كُتب في وقت كانت تنتقد فيه بعض القرارات التي أصدرها خلال فترة رئاسته للنقابة، مشيرة إلى أن هاني شاكر اشتكى منها وقتها لصديق مشترك بعد نشر المقال.

وأضافت أنها كانت أصغر سنًا في ذلك الوقت، وكانت تظن أن الهجوم الحاد يُعد نوعًا من الشجاعة الصحفية، لكنها أدركت مع مرور السنوات أن أسلوبها كان قاسيًا وفجًا.