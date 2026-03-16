قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة القدر للرزق والبركة.. اغتنم ليلة الـ 27 قبل فوات الأوان
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
english EN
أخبار العالم

إسرائيل تعلن تدمير طائرة خامنئي في مطار "مهر آباد"

هاجر رزق

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي "توجيه ضربة دقيقة استهدفت مطار مهر آباد في طهران فجر اليوم الاثنين أسفرت عن تدمير طائرة كان يستخدمها المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين".


 وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "كان علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، وعدد من كبار المسؤولين والعسكريين الإيرانيين يستخدمون الطائرة لتعزيز عمليات التوريد العسكري والتنسيق مع دول المحور عبر رحلات جوية داخلية ودولية.

إن تدمير الطائرة يضر بقدرة قيادة النظام الإيراني على التنسيق مع دول المحور، وعلى بناء القوة العسكرية، وكذلك بقدرة النظام على إعادة بناء قدراته وفق البيان.
 

و"سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لاستهداف كل وسيلة تُستخدم من قبل القوات العسكرية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران".

وقالت مصادر إعلامية إن سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في إحدى الطائرات المتوقفة. وأشارت إلى وقوع عدة انفجارات في محيط المطار، دون أن تقدم تفاصيل عن نوع الطائرة أو إن كانت مدنية أم عسكرية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي مطار مهر آباد طهران علي خامنئي التوريد العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد