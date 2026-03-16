إسرائيل تعلن تدمير طائرة خامنئي في مطار "مهر آباد"

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي "توجيه ضربة دقيقة استهدفت مطار مهر آباد في طهران فجر اليوم الاثنين أسفرت عن تدمير طائرة كان يستخدمها المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين".



وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "كان علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، وعدد من كبار المسؤولين والعسكريين الإيرانيين يستخدمون الطائرة لتعزيز عمليات التوريد العسكري والتنسيق مع دول المحور عبر رحلات جوية داخلية ودولية.

إن تدمير الطائرة يضر بقدرة قيادة النظام الإيراني على التنسيق مع دول المحور، وعلى بناء القوة العسكرية، وكذلك بقدرة النظام على إعادة بناء قدراته وفق البيان.



و"سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لاستهداف كل وسيلة تُستخدم من قبل القوات العسكرية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران".

وقالت مصادر إعلامية إن سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في إحدى الطائرات المتوقفة. وأشارت إلى وقوع عدة انفجارات في محيط المطار، دون أن تقدم تفاصيل عن نوع الطائرة أو إن كانت مدنية أم عسكرية.