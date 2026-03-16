محمود ناصف حكماً لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى كأس مصر

أعلنت لجنة التحكيم باتحاد الكرة، عن تعيين الحكم محمود ناصف، لإدارة مباراة بتروجيت و بيراميدز، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

ويعاون محمود ناصف، الثنائي سيد نافع كحكم مساعد أول، وأيمن دعبس كحكم مساعد ثان، بينما يتواجد محمد ممدوح كحكم رابع.

ويتواجد داخل غرفة تقنية الفيديو الحكم طاقم مجدي، ويعاونه حسن محمود كحكم فيديو مساعد.

ويحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على حساب بتروجيت غداً على ملعب إستاد بتروسبورت فى دور ربع النهائى ضمن منافسات كأس مصر.

ونجح بيراميدز في التأهل لدور ربع النهائى على حساب الجونة ، وتأهل بتروجيت إلى الدور ذاته على حساب البنك الأهلي.

وينتظر إنبي في دور نصف النهائى ، الفائز بين بيراميدز وبتروجيت.