أزمة قانونية.. أبواب السيارات المعيبة تطيح بمبيعات سيارات تسلا الكهربائية

تواجه شركة تسلا أزمة قانونية جديدة تتعلق بمقابض الأبواب الغاطسة في طراز موديل S لعام 2023 وما بعده حيث رفعت دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا بمنتصف مارس 2026.

ويزعم المدعي روبرت هايد أن هذه المقابض تعاني من عيوب تقنية تجعلها غير صالحة للاستخدام الموثوق مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للسيارة وتسبب في ضرر اقتصادي للملاك حتى دون وقوع حادث مفسرا ذلك بأن السيارة أصبحت تساوي أقل من ثمنها الحقيقي بسبب هذه العيوب التي تجعل المركبة فخا محتملا في حالات الطوارئ.

اتهامات بإخفاء العيوب ومخاطر السلامة العامة

تستند الدعوى إلى أن تسلا كانت على علم بمشاكل المقابض الكهربائية لكنها تعمدت إخفاءها عن المستهلكين ورفضت إعادة الأموال أو استبدال السيارات المتضررة.

وتسلط الدعوى الضوء على سجل مأساوي مرتبط بهذه المقابض حيث ربطت تحقيقات مستقلة بين هذا التصميم وما لا يقل عن 15 حالة وفاة في حوادث سير تعذر فيها فتح الأبواب من الخارج بعد اصطدام السيارات واشتعال النيران فيها مما أدى لمحاصرة الركاب بالداخل نتيجة الاعتماد الكلي للمقابض على الطاقة الكهربائية التي قد تنقطع تماما عند وقوع الحوادث.

صعوبة الوصول لمخارج الطوارئ اليدوية والضغوط الرقابية

تشير أوراق القضية إلى وجود مخاطر تقنية جسيمة حيث لا تمتد المقابض الخارجية تلقائيا عند تعطل البطارية مما يعيق عمل فرق الإنقاذ بشكل كامل.

وبينما توجد مقابض يدوية للأبواب الأمامية فإن مخرج الطوارئ للأبواب الخلفية مخفي أسفل السجاد تحت المقاعد وهو مكان يصعب على الركاب خاصة الأطفال أو المصابين الوصول إليه أثناء حالات الذعر والدخان.

وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع دراسة الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون يلزم شركات السيارات بتوفير مخارج طوارئ يدوية واضحة وموسومة في جميع المركبات الكهربائية لضمان سلامة الركاب.

المواصفات الفنية لسيارة تسلا موديل S

رغم الجدل القانوني تظل السيارة واحدة من أقوى الطرازات الكهربائية عالميًا حيث تعتمد نسخة بليد على منظومة دفع كلي بثلاثة محركات تولد قوة تصل إلى 1020 حصانًا.

وتتمكن السيارة من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.1 ثانية تقريبا مع توفير مدى سير يصل إلى 650 كم في الشحنة الواحدة.

وتتميز المقصورة بنظام أبواب متطور يعتمد على المقابض الغاطسة التي تفتح بلمسة واحدة لتعزيز الديناميكية الهوائية والمظهر العصري البسيط الذي أصبح الآن محل نزاع قضائي واسع.

مستقبل التصاميم الكهربائية في ظل القوانين الجديدة

يتوقع خبراء صناعة السيارات أن تؤدي هذه الدعوى والضغوط الدولية إلى تغيير جذري في فلسفة التصميم لدى تسلا والشركات المنافسة.

فمن المنتظر دخول معايير سلامة جديدة حيز التنفيذ مطلع عام 2027 قد تحظر استخدام المقابض الكهربائية بالكامل التي لا تتوفر على وسيلة فتح ميكانيكية سهلة وسريعة.

وسيكون على شركات السيارات الموازنة بين جماليات التصميم الانسيابي وبين معايير السلامة الصارمة التي تضمن خروج الركاب بأمان في أصعب الظروف دون الاعتماد على الأنظمة البرمجية أو الطاقة الكهربائية.