محافظ البحر الأحمر يناقش أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2026/2027، في إطار تحديد أولويات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية الإسكان، إلى جانب قيادات إدارة التخطيط بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مع التركيز على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، بما يتواكب مع خطط التنمية والتوسع العمراني والسياحي الذي تشهده المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إعداد الخطة الاستثمارية يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات كل مدينة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق أكبر استفادة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية قبل إدراج أي مشروع، إلى جانب إعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات في مجالات البنية التحتية، وتحسين البيئة، وتنظيم الحركة المرورية والمواقف العامة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى المقترحة، وذلك بهدف تقييمها ووضع أولويات التنفيذ خلال العام المالي المقبل.