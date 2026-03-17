أسامة الهادي في أولى تجاربه السينمائية ضمن فيلم "فاميلي بيزنس"

يستعد الفنان أسامة الهادي، لخوض أولى تجاربه في عالم السينما، من خلال مشاركته في فيلم "فاميلي بيزنس"، حيث يجسد خلال أحداثه شخصية "كريم".



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة تواجه العديد من التحديات في محاولة لتحسين مستوى معيشتها، وتلجأ إلى طرق مختلفة لتحقيق ذلك، من بينها النصب، في مواقف تحمل طابعًا كوميديًا.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد سعد، غادة عادل، ودنيا سامي، إلى جانب أسامة الهادي.

جدير بالذكر أن الفيلم من تأليف ورشة "3 Bros"، وإخراج وائل إحسان، ومن إنتاج شركة رشيدي فيلمز، ومن المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي.