محافظ الغربية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، برفع مستوى الجاهزية في جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة واحتمالات سقوط الأمطار، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة وانتظام.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل خطط الطوارئ بشكل كامل، ومراجعة جاهزية معدات التدخل السريع وسيارات كسح المياه، إلى جانب تعزيز التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطرق وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والتأكد من تأمينها تحسبًا لشدة الرياح.

تحسين خدمات

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية، مع سرعة التواصل مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ، بما يساهم في سرعة التعامل معها والحد من آثارها.