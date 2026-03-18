قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر
السنغال تدعو إلى تحقيق دولي في شبهات الفساد داخل الكاف
مطالب بمد التأشيرات السياحية لفترات أطول لجذب راغبي الإقامات الطويلة

ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس ادارة جمعية مستثمري جنوب سيناء ان الأوضاع الحالية بالمنطقة تحتاج إلى إعادة ترتيب اولويات القطاع السياحي لتواكب الظروف الحالية ووضع تصور هام لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم راغبي الإقامات الطويلة .

وكشف د. عاطف عبد اللطيف ان هناك العديد من الجنسيات يبحثون حاليا عن الإقامات الطويلة في بلدان سياحية آمنة ومستقرة و تتمتع بجو متميز و حياة هادئة ومصر بفصل الله تتمتع بالأمن و الاستقرار مدن سياحية رائعة مثل شرم الشيخ و الغردقة و مرسى علم والعلمين و العين السخنة و الأقصر وأسوان و غيرها الكثير .

وأوضح ان رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي اقيم مؤخرا قد جاءت كاشفة و صريحة بالأوضاع الحالية بالمنطقة وأن مصر آمنة ومستقرة بفضل الله ووحدة شعبها مما يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وكذلك أعداد السياحة الوافدة .

وأضاف أيضا أنه من ضمن المميزات في مصر التي تجذب السياح الراغبين في الإقامات الطويلة لأسابيع أو شهور تكلفة المعيشة المناسبة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية  وغيرها .

وأشار عاطف عبد اللطيف  إلى انه في ظل التحديات التي تواجه الأوروبيين على سبيل المثال نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة و المواد البترولية و كذلك تكلفة السكن و الطعام نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية و الأمريكية الإيرانية كل هذا جعل العديد من الجنسيات تبحث عن فرص الاقامة الطويلة بدول أخرى مناسبة وتأتي مصر في مقدمة الدول المتميزة و المناسبة لهذا النمط السياحي .

ونوه إلى انه يجب القيام بعدد من الاجراءات التي تنشط هذا النمط السياحي ومن أهمها منح مدة التأشيرات السياحية لفترات أطول ما بين ٣ شهور و٦ شهور لراغبي هذا النمط لان ما يتم حاليا للسياحة هو هو منح تأشيرة لا تزيد عن شهر. .

وقال أنه لابد من تطوير  خدمات البنية الرقمية والإنترنت في بعض المناطق السياحية بشكل أكبر لجذب فئة العاملين عن بُعد  ولابد من وضع برامج تسويق سياحية تناسب ذلك و الترويج الجيد لذلك و التعريف بكيفية الاستفادة بالإقامة داخل الشقق الفندقية و الوحدات السياحية ايضا .

و أضاف د. عاطف عبد اللطيف أنه يتطلب التنسيق بين وزارتي السياحة و الطيران في فتح خطوط ورحلات جوية إلى الدول التي نستهدف منها جذب سياحة و التأكيد على امن حركة الطيران من والى مصر .

ومن هنا تبرز أهمية تبني سياسات جديدة تدعم هذا الاتجاه، مثل إطلاق تأشيرات سياحية طويلة تمتد لستة أشهر أو عام كامل، وتطوير نماذج للشقق الفندقية المخصصة للإقامة الطويلة، إلى جانب توفير مساحات للعمل المشترك وخدمات معيشية متكاملة داخل المدن السياحية.

وأكد إن تنمية سياحة الإقامات الطويلة لا تعني فقط زيادة أعداد السياح، بل تعني أيضاً زيادة مدة إنفاق السائح داخل الدولة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية لا تقتصر على الزيارة السريعة، بل تمتد إلى تجربة معيشية متكاملة.

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

منتخب السنغال

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

خالد طلعت

خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية

مدبولي

الوزراء يوافق على مُقرر عن الثقافة والمعرفة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي

الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والبادل للجامعات

ختام منافسات الدورة الرمضانية للكرة الخماسية والبادل للجامعات والمعاهد

وزير التعليم العالي

وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026 /2027

بالصور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك

توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد