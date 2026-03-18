مطالب بمد التأشيرات السياحية لفترات أطول لجذب راغبي الإقامات الطويلة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس ادارة جمعية مستثمري جنوب سيناء ان الأوضاع الحالية بالمنطقة تحتاج إلى إعادة ترتيب اولويات القطاع السياحي لتواكب الظروف الحالية ووضع تصور هام لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم راغبي الإقامات الطويلة .

وكشف د. عاطف عبد اللطيف ان هناك العديد من الجنسيات يبحثون حاليا عن الإقامات الطويلة في بلدان سياحية آمنة ومستقرة و تتمتع بجو متميز و حياة هادئة ومصر بفصل الله تتمتع بالأمن و الاستقرار مدن سياحية رائعة مثل شرم الشيخ و الغردقة و مرسى علم والعلمين و العين السخنة و الأقصر وأسوان و غيرها الكثير .

وأوضح ان رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي اقيم مؤخرا قد جاءت كاشفة و صريحة بالأوضاع الحالية بالمنطقة وأن مصر آمنة ومستقرة بفضل الله ووحدة شعبها مما يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وكذلك أعداد السياحة الوافدة .

وأضاف أيضا أنه من ضمن المميزات في مصر التي تجذب السياح الراغبين في الإقامات الطويلة لأسابيع أو شهور تكلفة المعيشة المناسبة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية وغيرها .

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى انه في ظل التحديات التي تواجه الأوروبيين على سبيل المثال نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة و المواد البترولية و كذلك تكلفة السكن و الطعام نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية و الأمريكية الإيرانية كل هذا جعل العديد من الجنسيات تبحث عن فرص الاقامة الطويلة بدول أخرى مناسبة وتأتي مصر في مقدمة الدول المتميزة و المناسبة لهذا النمط السياحي .

ونوه إلى انه يجب القيام بعدد من الاجراءات التي تنشط هذا النمط السياحي ومن أهمها منح مدة التأشيرات السياحية لفترات أطول ما بين ٣ شهور و٦ شهور لراغبي هذا النمط لان ما يتم حاليا للسياحة هو هو منح تأشيرة لا تزيد عن شهر. .

وقال أنه لابد من تطوير خدمات البنية الرقمية والإنترنت في بعض المناطق السياحية بشكل أكبر لجذب فئة العاملين عن بُعد ولابد من وضع برامج تسويق سياحية تناسب ذلك و الترويج الجيد لذلك و التعريف بكيفية الاستفادة بالإقامة داخل الشقق الفندقية و الوحدات السياحية ايضا .

و أضاف د. عاطف عبد اللطيف أنه يتطلب التنسيق بين وزارتي السياحة و الطيران في فتح خطوط ورحلات جوية إلى الدول التي نستهدف منها جذب سياحة و التأكيد على امن حركة الطيران من والى مصر .

ومن هنا تبرز أهمية تبني سياسات جديدة تدعم هذا الاتجاه، مثل إطلاق تأشيرات سياحية طويلة تمتد لستة أشهر أو عام كامل، وتطوير نماذج للشقق الفندقية المخصصة للإقامة الطويلة، إلى جانب توفير مساحات للعمل المشترك وخدمات معيشية متكاملة داخل المدن السياحية.

وأكد إن تنمية سياحة الإقامات الطويلة لا تعني فقط زيادة أعداد السياح، بل تعني أيضاً زيادة مدة إنفاق السائح داخل الدولة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية لا تقتصر على الزيارة السريعة، بل تمتد إلى تجربة معيشية متكاملة.