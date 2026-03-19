قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 12 وإصابة 116 في هجوم أمريكي إسرائيلي على دورود غربي إيران
تعرف على موعد وصول بعثة الترجي التونسي القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي
العيد إمتى.. الإفتاء تحسم الجدل وتستطلع هلال شهر شوال اليوم
موبايلك جواه منجم دهب.. اكتشاف ثوري يكشف الذهب في هواتفك القديمة
التعليم تنفي تحميل طلاب صفوف النقل بالمدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس
العراق.. استهداف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد بطائرتين مسيرتين
تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات
هل يجوز بدء صيام الست من شوال يوم عيد الفطر؟ .. الإفتاء توضح
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
بدء اجازة عيد الفطر في المدارس من اليوم وحتى الإثنين القادم
بيذلني ويبهدلني.. التحقيق مع أطراف فيديو استغاثة شاب من اعتداءات والده
أدان العدوان الإيراني.. وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد مصادرة 6350 قطعة في الغربية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

صادرت مديرية التموين بالغربية، 6350 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية

وكان ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية  على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالأشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة  6350 صواريخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مديرية التموين بالغربية الأسواق ألعاب نارية محظور تداولها المضبوطات مفرقعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 دولة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 2026 رسميًا

ترشيحاتنا

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد