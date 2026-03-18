رداد يوجه مكاتب التمثيل الخارجي بمواصلة دعم العمال في ظل التحديات الإقليمية

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومتابعة أوضاع العمالة المصرية في مختلف الدول.

وخلال اللقاء، تقدّم الوزير بخالص التهنئة للعاملين بمكاتب التمثيل العمالي، مثمّنًا جهودهم المخلصة في أداء دورهم الوطني، وموجّهًا لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من تعاون وتنسيق مستمر مع السفارات والقنصليات المصرية، لمتابعة أحوال العمال المصريين في الخارج، لا سيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أن هذه المرحلة تتطلب يقظة دائمة وتكثيفًا للجهود، مشددًا على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر والمستمر مع العمال المصريين في الخارج، للاطمئنان على أوضاعهم، ورصد أي تحديات قد تواجههم، والعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجّه الوزير بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة المصرية بالخارج، وتعزيز قنوات التواصل معهم، بما يعكس حرص الدولة المصرية على أبنائها في الداخل والخارج، ويؤكد التزامها بحمايتهم وصون حقوقهم.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة العمل مستمرة في دعم وتطوير أداء مكاتب التمثيل العمالي، بما يمكّنها من القيام بدورها الحيوي في خدمة العمالة المصرية بالخارج، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحماية والرعاية لكافة أبنائها حول العالم.