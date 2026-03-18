مباريات وأنشطة فرق الزمالك اليوم الأربعاء

تخوض فرق نادي الزمالك اليوم، الأربعاء 18 مارس، عددًا من المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، ضمن ارتباطاتها المحلية بالموسم الجاري.

ففي كرة الطائرة، يلتقي فريق الشباب تحت 19 عاماً مع نظيره دلفي الساعة 8:30 مساءً، على صالة بايونيرز بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية.

كما يواجه فريق تحت 17 سنة ناشئات نظيره أصحاب الجياد، الساعة الثامنة مساءً، على صالة أبو الهول، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري.

وفي الكروكيه، تتواصل منافسات بطولة الدورة الرمضانية، والتي تنطلق الساعة 7:30 مساءً، وتستمر حتى الساعة 9:00 مساءً، على ملاعب نادي الزمالك.