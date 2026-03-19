لمحبي الجيمز إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية للألعاب في 2026

أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية المخصصة للألعاب أداة لاغنى عنها لمحبي الجيمز فقبل بضع سنوات، كان على اللاعبين الذين يرغبون في صوت منخفض الاعتماد عادةً على سماعات الرأس الضخمة التي تغطي الأذن بالكامل فقد كانت سماعات الأذن اللاسلكية التقليدية ذات تصميم مريج، لكنها في المقابل غالبًا ما تكون ذات ميكروفونات ضعيقة الصوت.

فإذا كنت تبحث عن أفضل سماعات أذن لاسلكية للألعاب فإن الخيارات محدودة، لكن بعضها جيد فقد بدأت العديد من الشركات بتصنيع سماعات أذن مخصصة للألعاب، تجمع بين تقنية البلوتوث ووحدة لاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز ذات زمن استجابة منخفض وبهذه الطريقة، تحصل على سهولة حمل سماعات الأذن مع استجابة سماعات الألعاب الاحترافية.

سماعات الأذن اللاسلكية

سماعات ستيل سيريز أركتيس جيم بودز

تُعد سماعات SteelSeries Arctis GameBuds مثالاً على كيفية تطور سماعات الألعاب في عام 2026. فبدلاً من الاعتماد على تقنية Bluetooth فقط، تأتي مزودة بوحدة USB-C تستخدم اتصالاً لاسلكيًا مخصصًا بتردد 2.4 جيجاهرتز لتقليل زمن الاستجابة وباستخدام جهاز الاستقبال اللاسلكي، يمكن توصيل سماعات الأذن بأجهزة مثل بلاي ستيشن، والكمبيوتر الشخصي، ونينتندو سويتش، وحتى بعض أنظمة الألعاب المحمولة. كما تتضمن تقنية بلوتوث 5.3 للاستخدام الهاتفي العادي، مما يتيح لك التبديل بسهولة بين الألعاب والاستماع اليومي.

توفر سماعات الأذن حوالي 10 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، بينما تزيد علبة الشحن مدة التشغيل إلى حوالي 40 ساعة إجمالاً. تدعم العلبة كلاً من الشحن عبر منفذ USB-C والشحن اللاسلكي بتقنية Qi.

سماعات الأذن المخصصة للألعاب

سماعات Cetra SpeedNova

تستخدم سماعات Cetra SpeedNova، مثل العديد من سماعات الأذن المخصصة للألعاب، تقنية اتصال ثنائية الوضع و تقنية بلوتوث التقليدية للاستخدام اليومي، وتقنية SpeedNova اللاسلكية الخاصة بتردد 2.4 جيجاهرتز للألعاب. صُمم هذا الوضع اللاسلكي المخصص لتقليل التأخير، مما يضمن تزامن الصوت مع اللعب.

تركز سماعات الأذن أيضاً بشكل كبير على مكونات الصوت. تستخدم ASUS محركات صوتية كبيرة بحجم 14.2 مم مطلية بطبقة من الكربون الشبيه بالماس لتقديم صوت عالي النقاء من سماعات الأذن التقليدية.

