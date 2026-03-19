إلهام أبو الفتح
“تكنولوجيا الأغذية” تنصح بهذه المشروبات لضبط السكر وتعزيز الحرق بعد كعك العيد

ولاء خنيزي

مع انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تتغير العادات الغذائية بشكل ملحوظ، حيث يزداد الإقبال على كعك العيد والحلويات الغنية بالسكر والدهون. هذا التغير المفاجئ قد ينعكس سلبًا على الصحة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالخمول. 

وفي هذا السياق، كشف معهد تكنولوجيا الأغذية عن مجموعة من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد الجسم على استعادة توازنه وتقليل الآثار السلبية للإفراط الغذائي.

مشروبات لتنظيم مستوى السكر


أوضح خبراء المعهد أن بعض المشروبات التقليدية تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مستويات السكر بعد تناول الحلويات. ويأتي في مقدمتها مشروب القرفة باللبن، إلى جانب الحلبة، حيث يساهمان في تقليل الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز بالدم، وتحسين استجابة الجسم للأنسولين. هذه الخصائص تساعد على تقليل احتمالات تخزين الدهون الزائدة، خاصة عند تناول كميات كبيرة من السكريات في وقت قصير.

تعزيز الحرق وتنشيط الأيض


وفيما يتعلق بعملية التمثيل الغذائي، أشار التقرير إلى أهمية مشروبات مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والليمون، التي تعمل على تنشيط معدلات الحرق داخل الجسم. وتتميز هذه المشروبات بقدرتها على دعم الجهاز الهضمي والتقليل من الشعور بالامتلاء، فضلًا عن دورها في مساعدة الجسم على التخلص من نواتج هضم الدهون الثقيلة المرتبطة بمخبوزات العيد.

كما أن الانتظام في تناول هذه المشروبات بعد الوجبات قد يسهم في تحسين مستوى النشاط العام، وتقليل الشعور بالكسل الذي يصاحب عادة الإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد.

الماء يظل الأساس


ورغم الفوائد المتعددة لهذه المشروبات، شدد الخبراء على أنها لا تغني عن شرب الماء، الذي يظل العنصر الأهم في الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية. لذا يُنصح بالجمع بين تناول هذه المشروبات والحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

نصائح ضرورية


واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تناول هذه المشروبات دون إضافة سكر، لتجنب نتائج عكسية، مع تقليل كميات الكعك والحلويات قدر الإمكان. فاتباع هذه الإرشادات البسيطة يمكن أن يساعد في مرور أيام العيد دون مشكلات صحية، والحفاظ على توازن الجسم ونشاطه.

