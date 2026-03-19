10.3 مليون دينار حجم تداول بورصة عمّان اليوم وارتفاع المؤشر 0.12%

شهدت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولات بلغت 10.3 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو 14.5 مليون دولار أمريكي، على 2.3 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 2691 عقدًا.



ودفع هذا النشاط المؤشر العام لأسعار الأسهم للارتفاع ليغلق عند 3692 نقطة، مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 0.12% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وجاءت حركة الشركات متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة من أصل 88 شركة متداولة، بينما سجلت 22 شركة انخفاضًا في أسعار أسهمها.

أما على صعيد القطاعات، فقد تميز قطاع الصناعة بالأداء الإيجابي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.15%، فيما شهد قطاع الخدمات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.17%، بينما انخفض القطاع المالي بنسبة 0.05% فقط.