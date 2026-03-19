حسام موافي: الصيام نعمة صحية.. وتحذير لمرضى السكري والفشل الكلوي من المخاطر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن 50% من المرضى المسموح لهم بالصيام، تم شفائهم من أمراضهم، مشيرا إلى أن الصيام يساهم في شفاء الأمراض.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الصيام نعمة كبيرة جدا صحيا، مؤكدا أن الصيام له فوائد طبية، ويعمل على تطهير الجسم وراحة المعدة

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من صيام بعض الفئات المرضية التي قد تتعرض لمضاعفات خطيرة، وعلى رأسها مرضى السكري من النوع الأول، ومرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى بعض حالات الأورام، مؤكدًا أن هذه الفئات يجب أن تلتزم بتعليمات الأطباء بشأن الصيام حفاظًا على صحتهم.