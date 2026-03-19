تكريم مستحق لرموز العطاء.. الدولة تحتفي بالأمهات المثاليات لعام 2026

في مشهد يعكس تقدير الدولة المصرية لدور المرأة، تتواصل جهود الاحتفاء بالأمهات المثاليات اللاتي قدّمن نماذج ملهمة في التضحية والصبر، حيث تحرص الدولة سنويًا على إبراز هذه النماذج المشرفة التي ساهمت في بناء أجيال قادرة على دعم المجتمع.

ويأتي هذا التكريم كرسالة واضحة بأن الأم تظل حجر الأساس في استقرار الأسرة، وشريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

إعلان رسمي للفائزات بمسابقة الأم المثالية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 على مستوى محافظات الجمهورية.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة زينب محمد سليمان من محافظة شمال سيناء، وجاءت فى المركز الثاني السيدة هانم أحمد عبد السيد من محافظة كفر الشيخ، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت السيدة عصمت أحمد عبد الحليم من محافظة المنوفية.

الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، حيث جاءت نجاة أحمد محمد لمحافظة البحيرة، ورجاء شوقي أحمد عبدالله لمحافظة الأقصر، وفاطمة عزيز إبراهيم لمحافظة الجيزة، ومريم عوضين سعد لمحافظة دمياط، وفريال عبد السلام محمود لمحافظة الدقهلية، وأمل عبد العاطي عبدالله لمحافظة البحر الأحمر، وسحر فهمي محمد إسماعيل لمحافظة السويس، وناهد حسن إبراهيم لمحافظة جنوب سيناء، واشكار زغلول السيد لمحافظة القليوبية، ومنى عبد الحليم عبد العاطي لمحافظة بني سويف، ومنى على أبوسيف لمحافظة الفيوم، وعزة رجب موسى لمحافظة بورسعيد.

كما جاءت انتصار رمضان محمود الأم المثالية لمحافظة قنا، وناهد إبراهيم عبد العال لمحافظة الشرقية، وفايزة أحمد محمد لمحافظة أسوان، وإزهار أحمد على ندا لمحافظة الغربية، وعبير أحمد ممدوح لمحافظة المنيا، وناهد عبد الحميد يوسف لمحافظة الإسماعيلية، وسعاد سيد عبد الحميد لمحافظة مرسى مطروح، وتهاني فتحي عبد الحافظ لمحافظة القاهرة، وحسناء جلال عبد السلام لمحافظة أسيوط، وجمالات حلمي على لمحافظة سوهاج، وعنايات عبود عثمان لمحافظة الوادي الجديد، وفايزة أبو الحمد أحمد لمحافظة الإسكندرية.

الأمهات لابن ذوي الإعاقة

أما في فئة الأمهات لابن ذوي الإعاقة، فجاءت في المرتبة الأولي سوسن عبد الرحمن إسماعيل من محافظة السويس، وجاءت في المرتبة الثانية كريمة محمد الدكروري من محافظة دمياط، وجاءت في المرتبة الثالثة نجلاء أحمد زكي من محافظة بورسعيد.

وفي فئة الأمهات البديلة، جاءت في المركز الأول سعيدة عبد المنعم عبد الخالق من محافظة مرسى مطروح، وجاءت في المركز الثاني تريزا موريس عازر من محافظة كفر الشيخ، وجاءت في المركز الثالث أميمة عبد الفتاح محمد من محافظة الغربية، كما سيتم تكريم عبير محمد محمد أم شهيد من الشرطة، ومها شعبان محمود أم شهيد من القوات المسلحة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2026، ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة أن لكل سيدة قصة ملهمة تستحق عليها التكريم، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية التكريم اللائق لهن.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2026، ما يقرب من 598 سيدة على مستوى الجمهورية، ومن بينهن 499 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 416 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و25 متقدمة للأم البديلة، و58 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 99 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، لعدد "27" أم طبيعية وعدد "3" أم بديلة قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، وعدد "3" أم مثالية لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويفضل أن يكون حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

المراكز الأولى وتمثيل شامل لـ البحر الأحمر

تصدرت أمل عبد العاطي عبدالله حسن، من مدينة القصير، المركز الأول على مستوى المحافظة، فيما جاءت هالة محمد عبدالله محمد، من رأس غارب، في المركز الثاني، في تأكيد على تنوع النماذج المكرمة من مختلف المدن.

وشملت القائمة تمثيلًا جغرافيًا واسعًا لكافة مناطق المحافظة، حيث تم اختيار عدد من الأمهات المثاليات من مدن رأس غارب وسفاجا والغردقة والقصير، إضافة إلى مناطق الشلاتين وحلايب، وهو ما يعكس حرص الجهات المنظمة على إتاحة الفرصة لكافة النماذج المتميزة في مختلف البيئات.

وجاءت النتائج استنادًا إلى تقرير لجنة متخصصة جرى تشكيلها بقرار من محافظ البحر الأحمر، برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعضوية 18 ممثلًا عن جهات رقابية وبرلمانية ودينية، إلى جانب مؤسسات معنية بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، بما يعكس شفافية ودقة معايير الاختيار.

لفتة إنسانية.. تكريم فئات التحدي

في خطوة تعكس البعد الإنساني للمسابقة، تم تكريم نماذج خاصة ضمن فئات التحدي، حيث جرى اختيار أم بديلة بمدينة الغردقة، إلى جانب تكريم أم لابن من ذوي الإعاقة بمدينة رأس غارب، تقديرًا لما بذلنه من جهود مضاعفة في مواجهة التحديات اليومية.

وتبرز هذه الفئات فلسفة المسابقة التي لا تقتصر على المعايير التقليدية، بل تمتد لتشمل قصص الكفاح الإنساني التي تستحق الإشادة، لما تحمله من رسائل قوة وإلهام داخل المجتمع.

تقدير رسمي لدور الأم في بناء المجتمع

ومن جانبه، أعرب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر عن اعتزازه بهذه النماذج، مؤكدًا أن التكريم يمثل تقديرًا رمزيًا لمسيرة طويلة من العطاء، مشيرًا إلى أن الأمهات المثاليات يجسدن قيم الصبر والإصرار في تربية الأبناء وبناء أسر مستقرة.

ويأتي هذا التكريم ضمن توجه الدولة المستمر لدعم المرأة المصرية، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تحقيق التماسك المجتمعي، حيث لم يعد الاحتفاء بالأمهات مجرد مناسبة سنوية، بل أصبح نهجًا يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان، بدءًا من الأسرة التي تمثلها الأم.

ومن جانبها، أعربت رجاء شوقي أحمد عبد الله، الفائزة بلقب الأم المثالية في محافظة الأقصر لعام 2026، عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم، مؤكدة أن ما تحقق لها يُعد تعويضًا إلهيًا عن سنوات طويلة كرّستها لرعاية أبنائها ودعم الأمهات المثاليات في المحافظة، وهو ما انعكس في أجواء من الفرحة التي عمّت منزلها وأسرتها فور إعلان النتيجة.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنها تلقت خبر اختيارها أثناء قيامها بأعمالها المنزلية داخل المطبخ، بعد اتصال من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضافت أنها عملت لسنوات، سواء من خلال وظيفتها في وحدة السكان بمحافظة الأقصر أو عبر نشاطها الخيري، على تنظيم فعاليات تهدف إلى إدخال البهجة على الأمهات المثاليات وتكريمهن، مؤكدة أن هذا الدور كان يمثل لها رسالة إنسانية قبل أن يكون مجرد نشاط.

واختتمت تصريحاتها بالتعبير عن امتنانها الكبير لهذا الاختيار، مؤكدة أنها تقدمت للمسابقة أكثر من مرة، وأن اختيارها هذا العام كان بمثابة لحظة تقدير حقيقية لمسيرتها.