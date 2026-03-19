حسام موافي: التاريخ المرضي وتحاليل الدم أساس التشخيص.. والفحوصات المتقدمة حسب الحالة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن تشخيص الأمراض يعتمد في الأساس على جمع المعلومات الشخصية والتاريخ المرضي للمريض، سواء كانت الحالة وراثية أم لا، إلى جانب الاستماع الجيد لشكوى المريض.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن عملية التشخيص تتطلب إجراء فحوصات شاملة وتحاليل طبية دقيقة لتحديد الحالة بشكل صحيح.

وتابع ستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن هناك تحاليل روتينية أساسية، مثل صورة الدم، والكوليسترول، ووظائف الكلى، والسكر، وتحاليل اضطرابات الغدة الدرقية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بعض الحالات تستدعي إجراء تحاليل متقدمة، مثل دلائل الأورام أو أخذ عينات، وذلك وفقًا لما تستدعيه الحالة المرضية.