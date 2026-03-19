قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات
سلطنة عمان تعلن رسميا أن الجمعة 20 مارس يوم عيد الفطر السعيد
بعد رسائل حاسمة من أبوظبي والدوحة.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن
الخطيب لنجوم الأهلي: كونوا رجالا في إياب الترجي
منتخب مصر يقترب من مواجهة إسبانيا وديا في برشلونة
الرئيس السيسي: ندعم إجراءات القيادة الإماراتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد
مباراة مصر وإسبانيا الودية على كف عفريت بسبب أزمة التأشيرات
تهنئة عيد الفطر.. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم
أحمد داود يعود لزوجته في الحلقة الأخيرة من بابا وماما جيران
على هامش إعلان رؤية الهلال.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر
هموت.. جمال عبد الحميد ينطق الشهادتين في مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة بشأن بث مباريات كأس العالم 2026 بقرار من الفيفا.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مخاوف نووية تلوح في الأفق.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر مع تصاعد الحرب في المنطقة

إسراء عبدالمطلب

مع تصاعد وتيرة المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تتزايد التحذيرات الدولية من سيناريوهات كارثية قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود النزاع.

 وفي هذا السياق، تبرز المخاوف من احتمالات وقوع حادث نووي، وسط استعدادات مكثفة من المؤسسات الدولية لمواجهة تداعيات غير مسبوقة قد تهدد الأمن الصحي العالمي لعقود.

كاتس: مقتل وزير المخابرات الإيراني في غارة جوية ويحذر بـ

الصحة العالمية: السيناريو الأسوأ يهدد المنطقة والعالم

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة تطورات الأوضاع الحالية، حيث أكدت حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق المتوسط، أن فرق الأمم المتحدة تتابع عن كثب تداعيات الهجمات التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

وأوضحت أن أسوأ السيناريوهات يتمثل في وقوع حادث نووي، مشيرة إلى أن مثل هذا الحدث، في حال وقوعه، لن تقتصر تداعياته على المنطقة فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى العالم بأسره، مع آثار صحية وبيئية قد تستمر لعقود طويلة، مؤكدة أن حجم الضرر المحتمل يفوق قدرة أي استعدادات على احتوائه بشكل كامل.

استعدادات دولية وتحذيرات من تصعيد خطير

كشفت بلخي أن المنظمة تعمل على إعداد كوادرها لمواجهة مختلف السيناريوهات، بما يشمل الهجمات على منشآت نووية أو حتى استخدام أسلحة نووية، في ظل تصاعد المخاوف من توسع رقعة الصراع.

في المقابل، تعهد دونالد ترامب بالقضاء على ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، وهو ما يعكس استمرار التوترات السياسية والعسكرية. وكانت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، قد استهدفت بالفعل بنى تحتية نووية داخل إيران، بما في ذلك مواقع فوردو وأصفهان ونطنز، منذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير 2026.

تداعيات صحية خطيرة محتملة

رغم عدم تسجيل أي مؤشرات حتى الآن على تلوث إشعاعي في المنطقة، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن العواقب الصحية المحتملة في حال وقوع حادث نووي. وتشير التقديرات إلى أن التعرض لمستويات مرتفعة من الإشعاع قد يؤدي إلى أضرار فورية في الجهاز التنفسي والجلد، فضلًا عن زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان واضطرابات نفسية طويلة الأمد.

كما حذرت المنظمة من تداعيات بيئية وصحية أخرى مرتبطة بالهجمات على منشآت النفط، والتي قد تتسبب في تلوث الهواء وظهور أمراض تنفسية، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة.

دروس من كوارث نووية سابقة

تعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان كوارث نووية سابقة، أبرزها حادث كارثة تشيرنوبيل عام 1986، الذي أسفر عن خسائر بشرية مباشرة وتداعيات صحية استمرت لعقود، من بينها ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

كما تظل الهجمات النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي عام 1945 مثالًا صارخًا على حجم الدمار الذي يمكن أن تخلفه الأسلحة النووية، حيث أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في آثار إنسانية عميقة.

تصعيد عسكري وضربات للبنية الصحية

في ظل استمرار العمليات العسكرية، وثّقت منظمة الصحة العالمية عشرات الهجمات على القطاع الصحي في إيران ولبنان، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين العاملين في المجال الطبي، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي المنشآت الصحية.

كما شهدت لبنان غارات استهدفت مراكز طبية، أسفرت عن مقتل عدد من العاملين في القطاع الصحي، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة، ويضع مزيدًا من الضغوط على الأنظمة الصحية.

قلق دولي متزايد من سيناريو غير مسبوق

مع استمرار التصعيد، تتزايد التحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مرحلة أكثر خطورة، خاصة مع تداول تكهنات حول إمكانية استخدام أسلحة نووية، رغم نفي ذلك رسميًا.

وفي ظل هذه الأجواء، تواصل المنظمات الدولية استعداداتها لمواجهة الأسوأ، في وقت يأمل فيه العالم تجنب كارثة قد تعيد رسم خريطة المخاطر العالمية، ليس فقط على المستوى العسكري، بل الصحي والإنساني أيضًا.

النووي الإيراني حرب إيران أمريكا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

من الألم إلى الأمل.. قصة كفاح أم مثالية بالبحر الأحمر تهزم قسوة الظروف

"ربنا عوضني".. أم مثالية بالأقصر تروي لحظة التكريم المؤثرة

الذهب تحت ضغط الفائدة.. إلى أين تتجه أسعار المعدن الأصفر؟

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد