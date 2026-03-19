وكيل تشريعية الشيوخ: مصر وأشقاؤها العرب تاريخ لا تهزه الشائعات

أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن العلاقات المصرية العربية تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنطقة، وأن هذه العلاقات بنيت عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي والثقافي مشيراً الى أن البيان الصادر عن وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام يعكس حرص الدولة على حماية هذه العلاقات من أي محاولات للتشويه أو الإضرار بها.



وأشار " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن ما يتم تداوله في بعض المنابر الإعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة أو تصريحات مسيئة لا يعبر عن المواقف الرسمية للدول، ولا يعكس طبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بأشقائها مؤكداً أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول التي تدافع عن التضامن العربي، وأنها قدمت الكثير من أجل استقرار المنطقة والحفاظ على وحدة الصف العربي.



وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والمسؤولية في الخطاب الإعلامي، حتى لا تتحول الخلافات العابرة إلى أزمات تؤثر على العلاقات بين الدول مناشداً جموع الإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، والعمل على نقل الحقائق دون مبالغة أو إثارة.



وقال : إن العلاقات المصرية العربية أكبر وأعمق من أن تهزها شائعة أو حملة إعلامية، وستظل هذه العلاقات نموذجًا للتضامن والتكاتف في مواجهة كل التحديات.