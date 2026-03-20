الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: ما تشهده المنطقة معركة وعي بالدرجة الأولى

أكد فيصل الصواغ رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، أن ما تشهده المنطقة لا يمكن اختزاله في كونه صراعاً عسكرياً فقط، بل هو معركة وعي بالدرجة الأولى، تستهدف إدراك الشارع العربي لطبيعة ما يحدث، وهو محاولة لفرض الفوضى في المنطقة على حساب استقرار دول الشرق الأوسط، مؤكداً أن التحديات الراهنة تتجاوز الأطر التقليدية للصراعات.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" المرحلة الحالية تفرض على الإعلام العربي مسؤولية كبيرة لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تمتد إلى كشف الحقائق وتوحيد الصف العربي، مشيراً إلى أهمية إرسال رسائل إيجابية تدعم التوجه العربي القائم لدى الشعوب والقيادات.

وتابع، أنّ التعامل الحالي يتم مع نظام لا ينتهج السياسات التقليدية، بل يعتمد على تصدير العنف، ولا يرى في استقرار المنطقة إلا تهديداً لمشروعه، مشيراً إلى أنه لا يؤمن بالدبلوماسية أو الحوار، بل يعتمد على الميليشيات والسلاح والقوة العسكرية.

ولفت إلى ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي من إثارة للخلافات بين أبناء الوطن العربي، موضحاً أن العديد من هذه الحسابات وهمية وتدار من خارج المنطقة، وبعضها ينتحل صفات مصرية باستخدام أسماء وأعلام وشعارات مصرية، رغم عدم انتمائها إلى مصر.