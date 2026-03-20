تكثيف برامج التأهيل لسوق العمل.. محافظ مطروح يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد

شارك ، اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح الأطفال الأيتام بدار رعاية الأيتام بالكيلو 7 بحي الشروق فرحتهم بعيد الفطر ، يرافقة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وزع المحافظ الهدايا وكعك العيد عليهم، مقدّما التهنئة للأبناء وشاركهم فرحة العيد.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أهمية دعم ورعاية أبناء الدار، موجهاً بتكثيف برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، كما استمع لاحتياجاتهم ووجّه بمتابعة مستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم.