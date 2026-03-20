ألعاب وبالونات وخيول.. زحام كبير على كورنيش مطروح في أول أيام عيد الفطر

شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح، صباح اليوم الجمعة، حالة من الزحام الكبير وتوافد أعداد كبيرة من الأهالي والزائرين، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، للاحتفال بأجواء العيد والاستمتاع بنسمات البحر والمناظر الطبيعية الخلابة.

ورصدت عدسة صدى البلد انتشار الأطفال على طول الكورنيش وهم يلهون بالألعاب المختلفة ويحملون البالونات الملونة، في مشهد مبهج يعكس فرحة العيد، فيما جذبت الخيول أنظار الصغار والشباب، حيث حرص الكثيرون على ركوبها والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية مميزة.

كما انتشر باعة الألعاب والعصائر والتسالي على امتداد الكورنيش، لتلبية احتياجات المواطنين، بالتزامن مع حالة من الإقبال الكبير من الأسر والشباب الذين فضلوا قضاء أول أيام العيد في الهواء الطلق وعلى شاطئ البحر.

ويُعد كورنيش مطروح من أبرز المقاصد الترفيهية خلال الأعياد، حيث يجذب آلاف المواطنين سنويًا لما يتمتع به من طبيعة ساحرة وأجواء هادئة، تجعله الوجهة الأولى للاحتفال بعيد الفطر داخل المحافظة.