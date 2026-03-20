محافظ القاهرة يحتفل بعيد الفطر بإحدى دور المسنين

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة جمعية الباقيات الصالحات " عبلة الكحلاوي " بالمقطم لتقديم التهنئة لنزلاء الجمعية من كبار السن بعيد الفطر المبارك ، وشاركهم الاحتفال بالعيد .



رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، ود. مروة ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات .

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الجمعية المختلفة، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للنزلاء ، موجهًا بتقديم كافة الدعم للجمعية حتى تتمكن من أداء واجباتها.



وتُعد جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم، التي أسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤسسة خيرية رائدة تركز على رعاية مرضى الزهايمر وكبار السن، وتحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية للأولى بالرعاية عبر دار "أبي" ودار "أمي" ومستشفى متخصص، وتعمل الجمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .