رئيس حزب العربي الناصري يهنئ الرئيس بعيد الفطر ويؤكد: الاصطفاف خلف القيادة يحمي الوطن

بعث النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي تصريحات له بهذه المناسبة، شدد أبو العلا على أن الأمة المصرية تمر اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف والتكاتف الشعبي، مؤكدًا أن قوة مصر الحقيقية تكمن في الشعب الذي يقف متراصًا خلف قيادته، قادرًا على مواجهة أي تهديدات أو أزمات تحاول زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن التاريخ المصري المعاصر، منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، علمنا أن وحدة الشعب ودعمه للقيادة الوطنية هي ما يحمي الدولة ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن رؤية القيادة السياسية الحالية استطاعت أن تحمي مصر من تأثيرات سلبية ألمت بدول أخرى في المنطقة، وحافظت على مكتسبات الوطن وأمنه القومي.

وأشار أبو العلا، إلى أن المرحلة الراهنة لا تسمح بالخلافات أو الحسابات الضيقة، وأن الواجب الوطني يفرض على كل مصري أن يكون عنصر قوة واستقرار، داعيًا إلى تعزيز التضامن بين مؤسسات الدولة والشعب، وترسيخ قيم الوطنية والتضحية في سبيل حماية مصر والحفاظ على مكتسباتها.

وأكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، على أن مصر قادرة على عبور هذه المرحلة الصعبة بفضل وعي شعبها وتماسك مؤسساتها، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ليس خيارًا بل واجبًا، وأن التكاتف الشعبي هو الضمانة الحقيقية لاستمرار الدولة وحماية مستقبل أجيالها القادمة.