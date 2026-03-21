الزراعة: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات والمديريات والطب البيطري بالمحافظات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 291 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 13 وحتى 19 مارس الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها

كما شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية، وتحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة داخل قطاعاتها المختلفة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير كافة السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المنتجين في كافة محافظات الجمهورية

كما نفذ مركز بحوث الصحراء قافلة بيطرية بمحافظة شمال سيناء، شملت قريتي الخروبة والسكاسكة، ضمن البرنامج البحثي «تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الأمراض في الصحاري المصرية».

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر من محصول "الليمون".

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات مكثفة تقوم بها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته، وخاصة دول الخليج

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا شاملا حول جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري

كما نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي، نحو 308 نشاط إرشادي وتدريبي متنوع، لدعم المزارعين والمربين

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما أصدرته، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، من خدمات وإجراءات فنية وتنظيمية خلال شهر فبراير الماضي.

وكشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن إجمالي عدد الخدمات التي صدرت عنها خلال النصف الأول من الشهر الجاري، والتي بلغت نحو 1390 اصدارات، شملت: الإفراجات الجمركية، البطاقات الاستدلالية، الموافقة الفنية للاستيراد، شهادات التسجيل، شهادات اجتياز التقييم الحيوي، شهادات تأهيل مطبقي المبيدات، شهادات تدريب المشتغلين بالمبيدات، فضلا عن تصاريح التداول، والافادات، وتراخيص تشغيل المصانع.

كما شارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، إفتراضيا فى الاجتماع الخامس للجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية SPS (نيروبي – كينيا) فى إطار الدعوة سكرتارية إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، كما بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع نحو 8282 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.

