محافظ الغربية مهنئا الأمهات في عيدهن: أنتنّ نبض الوطن وسر قوته

وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، خالص التهاني القلبية إلى أمهات المحافظة بمناسبة عيد الأم، مؤكدًا أن الأم هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وصاحبة الدور الأهم في غرس القيم وصناعة مستقبل الأجيال.

تهنئة عيد الام

وأكد محافظ الغربية، أن كل ما يشهده المجتمع من تقدم واستقرار هو امتداد مباشر لما غرسته الأمهات في نفوس أبنائهن من قيم الانتماء والعمل والإخلاص، مشيرًا إلى أن الأم المصرية كانت وستظل الركيزة الأساسية في تشكيل الوعي وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

توجيهات محافظ الغربية

وأضاف أن ما تقدمه الأمهات من حب غير مشروط وتضحيات يومية يفوق كل كلمات الشكر، مؤكدًا أن المجتمع بأكمله مدين لهن بما وصل إليه من استقرار وتماسك.

فرحة وبهجه عيد الأم

واختتم محافظ الغربية ، تهنئته قائلاً: «إلى كل أم في الغربية.. كل عام وأنتِ النور الذي يضيء دروبنا، والقوة التي نستمد منها عزيمتنا، والحكاية التي لا تنتهي من العطاء، ستبقين دائمًا تاجًا على رؤوسنا ومصدر فخرنا في كل وقت».