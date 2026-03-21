محافظ الإسكندرية يتابع جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حالياً، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واطلع المحافظ، بحسب بيان للمحافظة اليوم، عبر شاشات الرصد والسيطرة اللحظية، على خريطة انتشار معدات شركة الصرف الصحي وسيارات شفط المياه في "النقاط الساخنة" والميادين الحيوية.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق في حالة استنفار قصوى وعلى أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي تراكمات ناتجة عن شدة هطول الأمطار.

وخلال متابعته، وجّه المهندس أيمن عطية رؤساء الأحياء والفرق الميدانية بضرورة التواجد المكثف في الشوارع، خاصة في محيط المتنزهات والمناطق الحيوية، مشدداً على التنسيق الكامل لضمان السيولة المرورية وتأمين سلامة المواطنين والمحتفلين بالعيد، ومنع أي تكدسات ناتجة عن غزارة الشتاء.

كما طمأن المحافظ المواطنين بأن غرفة العمليات المركزية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتتلقى جميع البلاغات والشكاوى مع توجيه فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ فوراً.

وشدد على أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على انضباط الشارع وسلامة الجميع واستمتاعهم بأجواء العيد في أمان تام.