المتحف المصري الكبير يشارك في الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاح «عُمان عبر الزمان»

شارك الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، في الاحتفالية التي أٌقيمت بسلطنة عُمان بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاح متحف “عُمان عبر الزمان”، وهو ما يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية العمانية في مجال المتاحف.

المتحف المصري الكبير

حضر الاحتفالية نصر الحمودي، أمين عام شئون البلاط السلطاني بعُمان، وأعضاء مجلس أمناء متحف عُمان عبر الزمان، ومدير عام متحف عُمان عبر الزمان.

وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور أحمد غنيم كلمة تحدث خلالها عن أهمية الدور الذي تقوم به المتاحف في العالم، حيث إنها تعد مراكز ثقافية وحضارية لحفظ وصون التاريخ والتراث، كما تساهم في نشر الوعي الأثري وتعزيز قيم الهوية والانتماء لدى المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الشعوب وتعريفهم بحضارات بعضهم البعض من خلال ما تعرضه من مقتنيات أثرية.

كما ثمَن على الدور الذي يقوم به متحف عُمان عبر الزمان في ترسيخ الصورة الحضارية والثقافية لسلطنة عُمان من خلال ما يعرضه من كنوز تلقي الضوء على تاريخها.

وأشار أيضاً إلى أن مصر تذخر بالعديد من المتاحف التي تبرز الحضارة المصرية العريقة عبر مختلف الحقب التاريخية وما لهم من دور هام في تعزيز مكانة مصر السياحية والثقافية عالمياً ودعم القوة الناعمة، لافتاً إلى المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية باعتبارهما من المتاحف المصرية التي يتم عرض القطع الأثرية بها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها العاملون بالمتاحف لمواجهة أي تحديات تواجههم أثناء أداء مهامهم.

