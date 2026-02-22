قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

إلهام شاهين تتألق في المتحف المصري الكبير.. شاهد

هاجر هانئ

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في المتحف المصري الكبير.

علقت إلهام شاهين على الصور قائلة:"المتحف المصرى الكبير و عظمة الحضارة المصريه القديمه .. أشعر بالفخر العظيم بمصريتى فى كل مرة أزور هذا المكان بروعته و فخامته و آصالته .. تحيا مصر ."

إطلالة إلهام شاهين 


خطفت إلهام شاهين الأنظار في الصور بإطلالة جمعت بين الأحتشام والأناقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالنقوشات و التطريزات الراقية.

أكملت إلهام شاهين إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان البسيطة والهادئة.

إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين صور إلهام شاهين

