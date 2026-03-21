الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

امطار بالمحافظات
قسم المحافظات

رفعت المحافظات درجة الاستعداد بأجهزتها لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لسلامة المواطنين، وذلك بسبب حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

كفر الشيخ 

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم "السبت"، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ التى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية. 

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

فيما تهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصاً على سلامتهم.

مطروح 

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن  استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح، خلال أجازة عيد الفطر المبارك خاصة مع زيادة المترددين على المحافظة، وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة.

وأوضح انه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح بالاضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة خلال فترات الذروة طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وايقاف الأجازات غير الوجوبية لمديري المستشفيات والإدارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد على تواجد مدير المنشأة ، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها .

وشدد وكيل الوزارة على المراقبة الصارمة للانضباط بالعيادات الخارجية ومواعيد التشغيل، وعدم التكدس ومراعاة تشغيل العيادات المسائية مما لا يقل عن عدد خمسة عيادات مختلفة يومياً والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والادوية وسهولة الاتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقاً للسياسات.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الاستجابة السريعة للحالات الحرجة بالطوارئ والحالات ذات الأولوية الأولى وعدم بقائها أكثر من 15 دقيقة كحد اقصى بقسم الاستقبال والطوارئ, وعدم بقاء أي مريض داخل الطوارئ أكثر من ساعة زمنية واحدة كحد اقصى .

كما تم عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد ادنى عدد اثنين فرد على مدار ال 24 ساعة ، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية وأن يكون متاح أمام الجمهور .

كما تم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

المنوفية 

وجه اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة، فى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، لمواجهة الأحوال والتقلبات الجوية والتعامل الفوري مع فرص سقوط الأمطار بأنحاء المحافظة.

وشهدت اليوم مراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع والسادات وحى شرق سقوط أمطار خفيفة.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار والدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه اللازمة ومراجعة بالوعات صرف الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين .

كما أكد على أهمية التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالديوان العام للمحافظة لمتابعة المستجدات، للتدخل السريع مع أية حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

