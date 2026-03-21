هند صبري: مناعة لا يعيد تقديم أعمال الباطنية السابقة.. خاص

كشفت الفنانة هند صبري عن رايها وقرأتها فى عالم الباطنية والذى قدمته فى مسلسلها “مناعة” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان المنصرم.

وقالت هند صبري فى تصريح خاص لصدى البلد : حي الباطنية من العوالم التي حظيت باهتمام كبير في السينما والدراما المصرية، وارتبط اسمه بأعمال خالدة، خصوصًا تلك التي قدمتها الفنانة نادية الجندي، والتي كانت من أوائل من فتحوا هذا الملف جماهيريًا، لكن «مناعة» لا يعيد تقديم ما سبق، بل ينطلق من نفس البيئة بروح مختلفة، مستفيدًا من حقيقة أن الباطنية لم تعد كما كانت، وأن استعادة هذا العالم تمنح العمل بعدًا توثيقيًا وإنسانيًا لجيل لم يعش تلك المرحلة.

وكانت تصدرت الفنانة هند صبري، مؤشرات البحث تريند على موقع X (تويتر سابقًا)، وذلك بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها الحلقة الثانية لمسلسلها الرمضاني «منّاعة».

وتفاعل مستخدمو موقع X (تويتر سابقًا)، مع أحداث مسلسل منّاعة لـ هند صبري، بالعديد من التعليقات، منها أحدهم، قال: «بتابع "منّاعة" عشان بحب أشوف ماكياچ ولِبس هند صبري وعشان كل ماشوف أستاذ رياض الخولي ف مشهد أقعد أدعيلُه ربنا يدّيه الصحة.. أنا بحبه أوي أصلي»، وقال آخر: «مسلسل هند صبري؟سامع ان اجواءو حلوة».

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.