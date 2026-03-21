فن وثقافة

هند صبري: مناعة لا يعيد تقديم أعمال الباطنية السابقة.. خاص

هند صبري
هند صبري
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة هند صبري عن رايها وقرأتها فى عالم الباطنية والذى قدمته فى مسلسلها “مناعة” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان المنصرم. 

وقالت هند صبري فى تصريح خاص لصدى البلد : حي الباطنية من العوالم التي حظيت باهتمام كبير في السينما والدراما المصرية، وارتبط اسمه بأعمال خالدة، خصوصًا تلك التي قدمتها الفنانة نادية الجندي، والتي كانت من أوائل من فتحوا هذا الملف جماهيريًا، لكن «مناعة» لا يعيد تقديم ما سبق، بل ينطلق من نفس البيئة بروح مختلفة، مستفيدًا من حقيقة أن الباطنية لم تعد كما كانت، وأن استعادة هذا العالم تمنح العمل بعدًا توثيقيًا وإنسانيًا لجيل لم يعش تلك المرحلة.

هند صبري تتصدر التريند 

وكانت تصدرت الفنانة هند صبري، مؤشرات البحث تريند على موقع X (تويتر سابقًا)، وذلك بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها الحلقة الثانية لمسلسلها الرمضاني «منّاعة». 

وتفاعل مستخدمو موقع X (تويتر سابقًا)، مع أحداث مسلسل منّاعة لـ هند صبري، بالعديد من التعليقات، منها أحدهم، قال: «بتابع "منّاعة" عشان بحب أشوف ماكياچ ولِبس هند صبري وعشان كل ماشوف أستاذ رياض الخولي ف مشهد أقعد أدعيلُه ربنا يدّيه الصحة.. أنا بحبه أوي أصلي»، وقال آخر: «مسلسل هند صبري؟سامع ان اجواءو حلوة». 

مسلسل مناعة

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

