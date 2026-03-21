إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج "صك الأمان"
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
إلهام شاهين تشيد بريهام عبد الغفور في مسلسل حكاية نرجس
جولات مفاجئة على الوحدات الصحية والمستشفيات في الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

واصل الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار توجيهات السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

قام وكيل وزارة الصحة اليوم بجولة تفقدية شملت مستشفى الداخلة العام، للاطمئنان على انتظام العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات .

كما شملت الجولة المرور على عدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركز الداخلة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من وجود الأطقم الطبية والتمريضية، والتزامهم بتقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على أهمية الانضباط الإداري، وتواجد الفرق الطبية بكامل قوتها، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مؤكدًا على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خاصة خلال فترات الأعياد.

كما وجه صبحي برفع درجة الاستعداد داخل جميع المنشآت الصحية، والتأكد من جاهزية غرف الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، والتنسيق الكامل بين المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الصحة على المتابعة الميدانية المستمرة، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمات الطبية خلال الأعياد، من خلال تكثيف المرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

