سعر العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 21-3-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وسجل سعر العملات العربية، استقرارًا منذ آخر تعاملات مسجلة في البنوك المصرية قبل 3 أيام سابقة.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.92 جنيهًا للشراء و 13.96 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 170.52 جنيهًا للشراء و 171.02 جنيهًأ للبيع.

الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 14.23 جنيًها للشراء و 14.27 جنيهًا للبيع.

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 138.38 جنيهًا للشراء و 138.93 جنيهًا للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه 135.8 جنيهًا للشراء و 136.19 جنيهًا للبيع.

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه 14.28 جنيهًا للشراء و 14.36 جنيهًا للبيع.

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 73.64 جنيهًا للشراء و 74.05 جنيهًا للبيع.