دفاع البحرين يعلن اعتراض 143 صاروخا و242 مسيرة إيرانية

أعلنت القيادة العامة لـقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في التصدي لهجمات واسعة، حيث تم اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و242 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية.

وأكدت القيادة في بيانها اعتزازها بما أظهره منتسبوها من كفاءة عالية وجاهزية قتالية متقدمة، مشيدة بيقظتهم المستمرة ودورهم في تعزيز حماية وأمن المملكة.

كما دعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، مع ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة، والامتناع عن تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وعدم تداول الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات والتحديثات.

وشددت على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن مثل هذه الهجمات العشوائية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين.