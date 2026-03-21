6 مطالب أساسية على الطاولة .. خطة أمريكية مشروطة لفتح باب التفاوض مع إيران

كشفت تقرير لموقع “أكسيوس” عن تحركات أولية داخل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لرسم ملامح المرحلة التالية من التصعيد مع إيران، وسط حديث متزايد عن إمكانية الانتقال من المواجهة إلى المسار السياسي.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن النقاشات لا تزال في بدايتها، لكنها تدور حول سؤال محوري: هل يمكن تحويل التصعيد إلى اتفاق طويل الأمد؟

ملامح أولية لمسار دبلوماسي

بحسب التقرير تبحث واشنطن عدة عناصر تمهيدية لأي مفاوضات محتملة، أبرزها:

تحديد الجهة التي ستمثل إيران على طاولة الحوار وأيضا اختيار الوسطاء الدوليين القادرين على تسهيل التواصل، بجانب طرح إجراءات لبناء الثقة، مثل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن فجوة الثقة بين الطرفين لا تزال عميقة، ما يجعل أي اتفاق سريع أمرًا غير مرجح.

6 شروط أمريكية حاسمة

قال التقريرإن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض مجموعة شروط وصفت بأنها “صارمة” كأساس لأي اتفاق محتمل، وتشمل:

وقف برنامج الصواريخ الباليستية لمدة 5 سنوات.

إنهاء تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

تفكيك المنشآت النووية الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو.

فرض رقابة دولية مشددة على أجهزة الطرد المركزي.

توقيع اتفاقيات إقليمية تحد من التسلح، مع سقف لا يتجاوز 1000 صاروخ.

وقف تمويل الحلفاء الإقليميين، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

وساطات وتحركات خلف الكواليس

وأشار التقرير إلى أنه في غياب تواصل مباشر، لعبت عدة دول دور الوسيط في نقل الرسائل بين الطرفين، من بينها مصر وقطر وبريطانيا.

وتشير المعلومات إلى أن طهران أبدت استعدادًا مبدئيًا للتفاوض، لكن بشروط معقدة.

مطالب إيرانية مقابلة

ولفت التقرير إلى أن إيران تتمسك بعدة مطالب أساسية، أبرزها:

وقف فوري لإطلاق النار.

ضمانات بعدم تكرار الهجمات مستقبلًا.

الحصول على تعويضات.

لكن واشنطن لا تبدو متحمسة لهذه الشروط، خاصة ما يتعلق بالتعويضات، التي تصفها بأنها “غير مقبولة” بصيغتها الحالية، مع ترك باب المناورة مفتوحًا عبر إعادة الأصول المجمدة بصيغة مختلفة.

نقاط الخلاف الجوهرية

ووفقا للتقرير أي اتفاق مستقبلي سيحتاج إلى معالجة ملفات شائكة، أبرزها:

أمن الملاحة في مضيق هرمز.

مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

برنامج الصواريخ الباليستية.

النفوذ الإقليمي ودعم الحلفاء.

أوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية تحاول حاليًا الإجابة عن سؤالين حاسمين: من هو الطرف الأنسب للتفاوض داخل إيران؟

ومن يمكنه لعب دور الوسيط الأكثر فاعلية؟