الدفاع ليس محكما.. جيش الاحتلال يعترف بفشل اعتراض صاروخ إيراني سقط في ديمونا
سعيد الزغبي: مصر الدولة الوحيدة المقبولة من كافة الأطراف والقادرة على لعب دور الوساطة بمهارة
الترجي يحرز هدف التعادل في شباك الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
صور جديدة من خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي
في صراع البقاء.. تعادل مثير بين غزل المحلة والبنك الأهلي بالدوري
إعلامي يشيد بـ ديانج وتريزيجيه أمام الترجي التونسي
3 مرات في يوم واحد.. الذهب يفقد 185 جنيها من قيمته خلال ثاني أيام عيد الفطر
الأهلي والترجي التونسي| أمير هشام: شوط مثالي للأحمر في كل حاجة
الحبيب علي الجفري: الشيعة جزء أصيل من نسيج الوطن في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد
ليفانتي يفوز على ريال أوفييدو 4-2 في الدوري الإسباني
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دقة التحرك المصري وترسخ معادلة الأمن العربي المشترك
خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

6 مطالب أساسية على الطاولة .. خطة أمريكية مشروطة لفتح باب التفاوض مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت تقرير لموقع “أكسيوس” عن تحركات أولية داخل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لرسم ملامح المرحلة التالية من التصعيد مع إيران، وسط حديث متزايد عن إمكانية الانتقال من المواجهة إلى المسار السياسي.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن النقاشات لا تزال في بدايتها، لكنها تدور حول سؤال محوري: هل يمكن تحويل التصعيد إلى اتفاق طويل الأمد؟

ملامح أولية لمسار دبلوماسي

بحسب التقرير تبحث واشنطن عدة عناصر تمهيدية لأي مفاوضات محتملة، أبرزها:

تحديد الجهة التي ستمثل إيران على طاولة الحوار وأيضا اختيار الوسطاء الدوليين القادرين على تسهيل التواصل، بجانب طرح إجراءات لبناء الثقة، مثل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن فجوة الثقة بين الطرفين لا تزال عميقة، ما يجعل أي اتفاق سريع أمرًا غير مرجح.

6 شروط أمريكية حاسمة

قال التقريرإن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض مجموعة شروط وصفت بأنها “صارمة” كأساس لأي اتفاق محتمل، وتشمل:

وقف برنامج الصواريخ الباليستية لمدة 5 سنوات.
إنهاء تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.
تفكيك المنشآت النووية الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو.
فرض رقابة دولية مشددة على أجهزة الطرد المركزي.
توقيع اتفاقيات إقليمية تحد من التسلح، مع سقف لا يتجاوز 1000 صاروخ.
وقف تمويل الحلفاء الإقليميين، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
وساطات وتحركات خلف الكواليس

وأشار التقرير إلى أنه في غياب تواصل مباشر، لعبت عدة دول دور الوسيط في نقل الرسائل بين الطرفين، من بينها مصر وقطر وبريطانيا. 

وتشير المعلومات إلى أن طهران أبدت استعدادًا مبدئيًا للتفاوض، لكن بشروط معقدة.

مطالب إيرانية مقابلة

ولفت التقرير إلى أن إيران تتمسك بعدة مطالب أساسية، أبرزها:

وقف فوري لإطلاق النار.
ضمانات بعدم تكرار الهجمات مستقبلًا.
الحصول على تعويضات.

لكن واشنطن لا تبدو متحمسة لهذه الشروط، خاصة ما يتعلق بالتعويضات، التي تصفها بأنها “غير مقبولة” بصيغتها الحالية، مع ترك باب المناورة مفتوحًا عبر إعادة الأصول المجمدة بصيغة مختلفة.

نقاط الخلاف الجوهرية

ووفقا للتقرير أي اتفاق مستقبلي سيحتاج إلى معالجة ملفات شائكة، أبرزها:

أمن الملاحة في مضيق هرمز.
مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
برنامج الصواريخ الباليستية.
النفوذ الإقليمي ودعم الحلفاء.

أوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية تحاول حاليًا الإجابة عن سؤالين حاسمين: من هو الطرف الأنسب للتفاوض داخل إيران؟
ومن يمكنه لعب دور الوسيط الأكثر فاعلية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

ترشيحاتنا

المتهمين

بتشتغل مسحراتى.. القبض على سيدة ونجليها لتعديهم على امرأة بالعبور

المتهمين

بعد إنتشار الفيديو .. القبض على طـ.ـفلين يتعاطيان المخدرات بالسويس

المتهمة

القبض على سيدة تستغل طفلتها فى أعمال التسول بالجيزة

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد