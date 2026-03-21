استهداف المواقع النووية| الطاقة الذرية: ندعو أطراف الحرب الإيرانية إلى ضبط النفس فورا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، عقب الإعلان عن تعرض منشأة نطنز النووية لهجوم.

وأوضحت الوكالة، في بيان عبر منصة «إكس»، أن السلطات الإيرانية أبلغتها بوقوع استهداف لموقع نطنز المخصص لتخصيب اليورانيوم في وقت سابق من اليوم، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي ارتفاع غير طبيعي في مستويات الإشعاع خارج حدود المنشأة. كما أشارت إلى أنها تتابع التطورات عن كثب وتعمل على التحقق من تفاصيل الحادث.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة رافاييل جروسي تحذيراته من مخاطر التصعيد، مطالبًا بضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى حادث نووي، ومؤكدًا أهمية التحلي بأقصى درجات الحذر في مثل هذه الظروف.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم استهدف منشأة نطنز صباح السبت، مع تأكيد عدم وقوع أي تسرب إشعاعي، وأن الأوضاع في المناطق المحيطة آمنة ولا تشكل خطرًا على السكان.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهد اليوم تبادل هجمات بين إسرائيل وإيران، وسط تحركات عسكرية متزايدة، بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.