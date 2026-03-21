قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مقتل 6 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية لقصف صاروخي إيراني على عراد
زيادة متابعين تيك توك 2026 .. 3 استراتيجيات فعالة مجانًا
ولي العهد السعودي: الشكر والتقدير للأشقاء في مصر ..ويؤكد قدمتم كافة أشكال الدعم
أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز
يسرا اللوزي: سعيدة بلقب أم البنات وزواجي في سن صغيرة أفادني
كانت خناقة واتصالحوا.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة
استهداف المواقع النووية| الطاقة الذرية: ندعو أطراف الحرب الإيرانية إلى ضبط النفس فورا
بضمان محل إقامتهم.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المصلين في النزهة
الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي بثلاثية
يوم سيء للكرة المصرية.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا
جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء
فى عيد الفطر 2026 .. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـ ATM
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استهداف المواقع النووية| الطاقة الذرية: ندعو أطراف الحرب الإيرانية إلى ضبط النفس فورا

القسم الخارجي

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، عقب الإعلان عن تعرض منشأة نطنز النووية لهجوم.

وأوضحت الوكالة، في بيان عبر منصة «إكس»، أن السلطات الإيرانية أبلغتها بوقوع استهداف لموقع نطنز المخصص لتخصيب اليورانيوم في وقت سابق من اليوم، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي ارتفاع غير طبيعي في مستويات الإشعاع خارج حدود المنشأة. كما أشارت إلى أنها تتابع التطورات عن كثب وتعمل على التحقق من تفاصيل الحادث.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة رافاييل جروسي تحذيراته من مخاطر التصعيد، مطالبًا بضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى حادث نووي، ومؤكدًا أهمية التحلي بأقصى درجات الحذر في مثل هذه الظروف.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم استهدف منشأة نطنز صباح السبت، مع تأكيد عدم وقوع أي تسرب إشعاعي، وأن الأوضاع في المناطق المحيطة آمنة ولا تشكل خطرًا على السكان.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهد اليوم تبادل هجمات بين إسرائيل وإيران، وسط تحركات عسكرية متزايدة، بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

منشأة نطنز النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران تخصيب اليورانيوم رافاييل جروسي إسرائيل وإيران الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

