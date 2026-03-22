مظاهرات في كندا احتجاجاً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

خرج متظاهرون ضد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فانكوفر بكندا، السبت، حاملين لافتات خلال مسيرة احتجاجية تطالب بوقف الحرب على طهران.

وطالب المتظاهرون بتشديد الحكومة الكندية موقفها من أمريكا وإسرائيل اللتان شنتا العدوان الهجمي على طهران.

وأكد المتظاهرون أن العدوان يرفع التكلفة الباهظة اقتصاديا على العالم ويتسبب في اضطراب كبير.

وأكدوا أن الحرب يجب وقفها لفقدان الأبرياء أرواحهم بها.







أعلنت إيران عن شروط لإنهاء الحرب العدوانية التي شنتها عليها أمريكا والاحتلال، والتي تركزت على إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وإنهاء الحروب على كافة جبهات القتال بعدم السماح للاحتلال بالتمادي في عدوانه وحصر تحركه علاوة على محاكمة وسائل الإعلام المعادية وضمان جدي بعدم تكرار العدوان والحرب وفرض نظام قانوني جديد لمضيق هرمز ودفع تعويضات إلى إيران.

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران لم تغلق مضيق هرمز، لكنها فرضت قيوداً فقط على السفن المرتبطة بالدول المعتدية في الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بينما قدمت المساعدة في تأمين المرور للسفن الأخرى.

أدلى عراقجي بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة.

وأكد أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مفتوحًا،

قائلاً: "لم نغلق المضيق، إنه مفتوح".

كما شدد على أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار، بل إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وشامل ودائم.

وقد رفضت إيران رفضًا قاطعًا الدعوات إلى هدنة مؤقتة، مصرةً على أن أي حل يجب أن يتضمن ضمانات بعدم تكرار الهجمات في المستقبل، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد خلال الهجوم.

