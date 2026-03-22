إقبال كثيف على ممشى أهل مصر في عيد الفطر.. وجهة ترفيهية بأسعار مناسبة

رصد أحمد نبيل مراسل اكسترا نيوز، أجواء احتفالات المواطنين على ممشى أهل مصر، مؤكدًا أنه أصبح أحد أبرز المشروعات السياحية والترفيهية الحديثة على ضفاف نهر النيل، ويشهد إقبالًا متزايدًا خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح نبيل، أن الممشى يمتد من منطقة كوبري إمبابة مرورًا بكوبري 15 مايو وحتى كوبري أكتوبر، ويُعد نموذجًا للتطوير الحضري بعد إزالة التعديات، حيث يوفر بيئة متكاملة للتنزه تجمع بين المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية.

وأضاف أن الممشى يقدم خدمات متعددة تشمل مدرجات، ومطاعم عائمة، وكافيهات، ومسارح، إلى جانب مسارات آمنة للمشي وركوب الدراجات، مشيرًا إلى أن أسعار الدخول تبدأ من 20 جنيهًا وتظل في متناول مختلف الفئات، مع وجود أجزاء مفتوحة مجانًا للجمهور.

وأشار إلى أن الهدوء والإطلالة المباشرة على النيل يجعلان من الممشى وجهة مفضلة للعائلات لقضاء أوقات العيد، سواء للمصريين أو الزائرين، في ظل تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تناسب جميع الأعمار.