محافظ الغربية يتابع جهود التصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

يتابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية في رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موجهًا بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة يتم رصدها دون تهاون.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة التحرك وإزالة أي تعدٍ في المهد، مشددًا على أن أي محاولة للبناء المخالف سيتم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ردع مخالفين

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال فترة الإجازات في التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة على مدار اليوم لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن حماية الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الوطن.