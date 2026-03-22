الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبيا تتحرك لإنقاذ ناقلة غاز روسية بعد تلقي نداء استغاثة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الليبية، تلقي نداء استغاثة (MAYDAY) من ناقلة الغاز الروسية Arctic Meta Gas أثناء تواجدها ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وأوضح البيان أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري التابع لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، باشر فوراً إجراءات إدارة الموقف وتفعيل الاستجابة العاجلة، بالتنسيق مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ وكافة الجهات الوطنية والإقليمية ذات العلاقة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في عمليات البحث والإنقاذ البحري.


 

وأشار إلى أن دوريات حرس السواحل وأمن الموانئ تولت التواجد الميداني في موقع الحادث، مع متابعة مستمرة لتحركات الناقلة بعد فقدان السيطرة عليها، والعمل على إبعاد السفن القريبة وتأمين المسارات البحرية لضمان سلامة الملاحة في محيط الواقعة.


 

وأكد البيان استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لإدارة الموقف بشكل متكامل، مع متابعة دقيقة لتطورات حالة الناقلة تحسباً لأي مخاطر محتملة، خاصة لقربها من مناطق حيوية.



 

وشدد مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري على التزامه بمواصلة جهوده لضمان سلامة الأرواح في البحر، وحماية البيئة البحرية، وتأمين حركة الملاحة، بما يتماشى مع التزامات الدولة الليبية الدولية.

وزارة الدفاع الليبية نداء استغاثة ناقلة الغاز الروسية

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

