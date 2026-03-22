محافظ الغربية يتابع انتظام المواقف خلال عيد الفطر ويوجه بالتعامل مع شكاوى المواطنين

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية،انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للتأكد من توافر وسائل النقل وانتظام خطوط السير دون معوقات، بما يضمن تيسير حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية خلال أيام العيد، يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تقديم خدمات منتظمة وآمنة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية والرقابية بجميع المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، مع استمرار التواجد الميداني لمتابعة حركة السيارات وخطوط السير على مدار اليوم.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين أو تعكر صفو تنقلاتهم خلال العيد، مشددًا على سرعة التعامل الفوري مع أي شكاوى يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط الكامل داخل المواقف ويحافظ على تقديم خدمة تليق بأبناء الغربية، مشيرًا إلى أن راحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، خاصة خلال فترات الأعياد التي تشهد كثافات وإقبالًا متزايدًا على وسائل النقل.