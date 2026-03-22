الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مش بس للقلي.. فوائد غير متوقعة لزيت عباد الشمس

اسماء محمد

يمتلك زيت عباد الشمس فوائد صحية عديدة فهو ليس مجرد وسيلة لتحضير وتحمير الطعام ولكن بشرط عدم شراءه من مكان غير موثوق.

ووفقا لما جاء في موقع  draxe نكشف لكم أهم فوائد زيت عباد الشمس.

غني بفيتامين هـ

تتمتع نظائر فيتامين (هـ) بقدرات مضادة للأكسدة قوية، مما يُسهم في الحد من أضرار الجذور الحرة والالتهابات وتشير الدراسات التي قيّمت تأثيرات فيتامين (هـ) إلى أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يُساعد بشكل طبيعي على إبطاء شيخوخة الخلايا، وتحسين المناعة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب.

نظراً لأن الأطعمة الغنية بفيتامين E تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، تشير الأبحاث إلى أنها قد تحسن القدرة على التحمل البدني لأن هذا العنصر الغذائي يقلل من التعب، ويعزز الدورة الدموية، ويحسن قوة العضلات.

يعزز صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بحمض اللينوليك قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويصدق هذا بشكل خاص عند استبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بأحماض اوميجا 6 الدهنية الموجودة في زيت دوار الشمس.

مع ذلك، يؤكد الباحثون أن تناول كمية متوازنة من أحماض أوميجا-3 وأوميجا-6 الدهنية، بنسبة 1:1، أمر بالغ الأهمية لصحة القلب فالإفراط في تناول أوميجا-6 قد يُسبب مشاكل صحية.

يعزز صحة البشرة

بفضل احتوائه على حمض اللينوليك وحمض الأوليك وفيتامين هـ، يُساعد زيت دوار الشمس على تحسين ترطيب البشرة، وتقليل الالتهابات، وتسريع التئام الجروح، وتحسين مرونة الجلد كما يعمل كمرطب يحمي البشرة ويحافظ على ترطيبها.

يُساعد استخدام زيت دوار الشمس للبشرة على تقليل تلفها بفضل خصائصه الوقائية والمضادة للأكسدة والالتهابات وتشير الدراسات إلى أن محتواه من فيتامين (هـ) قد يُسرّع من تجديد الخلايا ، مما يُحسّن مظهر الندبات والتجاعيد وحب الشباب.

يغذي الشعر

يساعد زيت دوار الشمس للشعر على ترطيبه وتغذيته وزيادة كثافته كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، مما يساهم في الحد من الأضرار البيئية التي تلحق بالشعر.

كما أنه يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويضيف الرطوبة، ويمنح شعرك مظهراً أكثر صحة وانتعاشاً.

وجدت إحدى الدراسات أن الزيوت الغنية بحمض اللينوليك قد تساعد على زيادة كثافة الشعر لأن الأحماض الدهنية اوميجا 6 تعزز التعبير عن العديد من العوامل المسؤولة عن نمو الشعر.

يكافح العدوى

تشير الأبحاث إلى أن كلاً من حمض اللينوليك وحمض الأوليك لهما فوائد مضادة للالتهابات، ومعززة للمناعة، ومضادة للعدوى.

وهناك أدلة على أن حمض الأوليك له خصائص مضادة للبكتيريا، لذا يمكن استخدامه لتحسين التهابات الجلد البكتيرية.

