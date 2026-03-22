الموانيء السعودية: إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة بالتعاون مع شركات عالمية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية إضافة خمس خدمات شحن ملاحية جديدة، خلال الفترة الماضية منذ بداية التوترات في مضيق هرمز، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة القطاع اللوجستي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق البضائع.

جاءت هذه الخدمات -وفقا لوكالة الأنباء السعودية، واس، بمشاركة كبرى الشركات الملاحية العالمية، شملت MSC وCMA CGM وMaersk وHapag-Lloyd، بما يعكس كفاءة الموانئ السعودية وجاهزيتها التشغيلية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

تضمنت الخدمات الجديدة كلًا من GULF SHUTTLE وREDEX وJADE وAE19 وSE4، شُغّلت عبر مسارات بحرية متعددة تربط موانئ المملكة بعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بما يسهم في توسيع شبكة الربط الملاحي وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه الخدمات نحو 63594 حاوية قياسية، ما يعزز القدرة التشغيلية للموانئ السعودية، ويوفر خيارات شحن أكثر مرونة للمصدرين والمستوردين، ويدعم انسيابية حركة التجارة.

أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أثر التحديات التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية، خصوصًا في مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز الربط الملاحي عبر البحر الأحمر، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد, كما تسهم هذه الخدمات في دعم تكامل الموانئ السعودية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أكدت المنظومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استباقية لرفع جاهزية القطاع البحري، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز موثوقية الموانئ السعودية كمحور رئيسي في حركة التجارة الدولية.

