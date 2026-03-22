أتلتيك بلباو يفوز 2-1 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني
عراقجي: مضيق هرمز ليس مغلقا و شركات التأمين تخشى منه بسبب الحرب
الطاقة الذرية الأردنية: 26 محطة رصد إشعاعي تعمل على مدار الساعةولا خطر على البلاد
بعد تجريد السنغال بقرار كاف.. غينيا تنفي طلب سحب اللقب من المغرب عام 1976
كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. عمر مرموش يتوج بأول بطولة مع مانشستر سيتي
فاز على آرسنال.. تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية
الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان وحدة الموقف المصري الأردني وضرورة خفض التصعيد
ماذا قال النبي عن صيام الست من شوال ؟.. الإفتاء توضح
تصعيد متبادل في الخليج.. طهران تتوعد برد ساحق وأنباء عن قصف مواقع عسكرية جنوب إيران
القيادة الأمريكية تكذب طهران: لا صحة لإسقاط F-15 ونفذنا 8000 طلعة دون خسائر
ترامب: الديمقراطيون أكبر عدو للولايات المتحدة
حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الموانيء السعودية: إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة بالتعاون مع شركات عالمية

"الموانيء السعودية"
"الموانيء السعودية"
أ ش أ

 أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية إضافة خمس خدمات شحن ملاحية جديدة، خلال الفترة الماضية منذ بداية التوترات في مضيق هرمز، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة القطاع اللوجستي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق البضائع.

جاءت هذه الخدمات -وفقا لوكالة الأنباء السعودية، واس، بمشاركة كبرى الشركات الملاحية العالمية، شملت MSC وCMA CGM وMaersk وHapag-Lloyd، بما يعكس كفاءة الموانئ السعودية وجاهزيتها التشغيلية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

تضمنت الخدمات الجديدة كلًا من GULF SHUTTLE وREDEX وJADE وAE19 وSE4، شُغّلت عبر مسارات بحرية متعددة تربط موانئ المملكة بعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بما يسهم في توسيع شبكة الربط الملاحي وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

 بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه الخدمات نحو 63594 حاوية قياسية، ما يعزز القدرة التشغيلية للموانئ السعودية، ويوفر خيارات شحن أكثر مرونة للمصدرين والمستوردين، ويدعم انسيابية حركة التجارة.

أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أثر التحديات التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية، خصوصًا في مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز الربط الملاحي عبر البحر الأحمر، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد, كما تسهم هذه الخدمات في دعم تكامل الموانئ السعودية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أكدت المنظومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استباقية لرفع جاهزية القطاع البحري، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز موثوقية الموانئ السعودية كمحور رئيسي في حركة التجارة الدولية.
 

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

ترشيحاتنا

نزلات البرد

الجو بيقلب فجأة.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد المتكررة

كحك

لو عامل دايت.. طريقة عمل كحك بدقيق الشوفان

تطويل الاظافر

لو عندك مناسبة.. طولي ضوافرك في 3 أيام بمكون واحد

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد