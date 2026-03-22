الأقصر .. مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بين الدير والمطاعنة

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الرابط بين منطقتي الدير والمطاعنة بمركز اسنا محافظة الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص في الحال، وإصابة آخر بإصابات متفرقة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت قوة من مركز شرطةاسنا إلى مكان الحادث لمعاينة موقع التصادم، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.